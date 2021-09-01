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Участок улицы Пушкина частично перекроют в столице

1 Сентября 2021 16:40
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Участок улицы Пушкина частично перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. А. Пушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 1 по 8 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Пушкина от пр. Аль-Фараби до ул. №69.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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