Участок улицы Пушкина частично перекроют в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. А. Пушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 1 по 8 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Пушкина от пр. Аль-Фараби до ул. №69.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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