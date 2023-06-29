Участок улицы Петрова перекрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту ул. А.Петрова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонта 29 июня текущего года с 8:00 до 23:00 часов будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Петрова на участке от ул. Ж.Жирентаева до пр.М.Жумабаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.