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Участок улицы Петрова перекрыт на ремонт в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 11:40
Участок улицы Петрова перекрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту ул. А.Петрова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонта 29 июня текущего года с 8:00 до 23:00 часов будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Петрова на участке от ул. Ж.Жирентаева до пр.М.Жумабаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.


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