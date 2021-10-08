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    14:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Участок улицы Окжетпес временно перекрыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна на улице Окжетпес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Ремонтные работы на улице Окжетпес проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с этим с 8 по 9 октября текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от переулка К. Байсеитовой до улицы Коктал.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.

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