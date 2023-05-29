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Участок улицы Московская в Астане перекрыли на ремонт

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 10:53
Участок улицы Московская в Астане перекрыли на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет средний ремонт по улице Московская, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны.

«Средний ремонт ведется по улице Московская на участке от пр. Тлендиева до ул. Бекетай. В связи с этим с 28 мая по 4 июня текущего года будет перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах», - говорится в сообщении.


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