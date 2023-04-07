Участок улицы Монкеулы перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице на участке улицы Монкеулы с 7 апреля будут проводиться работы по среднему ремонту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

«Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Монкеулы на участке от улицы Перне до улицы Куршим. В связи с этим с 7 по 12 апреля текущего года на этом участке будет перекрыто движение для автотранспортных средств», - говорится в сообщении акимата.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.