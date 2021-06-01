Участок улицы Малахова временно перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Малахова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с ремонтными работами с 1 по 3 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Кеншилер до ул. Сусамыр. Будут проведены работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.