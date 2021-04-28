Участок улицы Малахова перекроют в связи с ремонтом в Нур-Султане
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы. По улице Малахова на участке от ул. Р. Дуйсенбаева до улицы Сусамыр планируется полное перекрытие движения для автотранспортных средств с 28 апреля по 3 мая текущего года.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.
Напомним, в связи с проведением дорожно-строительных работ в столице по улице Туркестан на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая.