Участок улицы Малахова перекроют в связи с ремонтом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с проведением ремонтных работ на участке по улице Малахова от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Сусамыр движение транспорта будет ограничено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы. По улице Малахова на участке от ул. Р. Дуйсенбаева до улицы Сусамыр планируется полное перекрытие движения для автотранспортных средств с 28 апреля по 3 мая текущего года.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.

Напомним, в связи с проведением дорожно-строительных работ в столице по улице Туркестан на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая.