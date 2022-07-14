14 Июля 2022 15:39

Участок улицы Косшыгулулы полностью перекроют на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от улицы Шабал Бейсековой до улицы Кенжебека Кумисбекова будет перекрыто движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

«Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймердена Косшыгулулы.

В связи с проведением ремонтных работ с 14 по 18 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от улицы Шабал Бейсековой до улицы Кенжебека Кумисбекова», - сказано на сайте столичного акимата.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.