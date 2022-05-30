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Участок улицы Кордай частично перекрыт в столице
30 Мая 2022 13:27

Участок улицы Кордай частично перекрыт в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Кордай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 30 мая по 10 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Мустафа Шокая.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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