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Участок улицы Керей Жанибек хандар в Астане закроют для транспорта

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Августа 2023, 04:24
Участок улицы Керей Жанибек хандар в Астане закроют для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Движение для транспорта на некоторых участках по данным улицам будет частично перекрыто, передает МИА «Казинформ».

«По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводится ремонт дорожного полотна по проспекту Туран от кольца Жулдыз до улицы Керей Жанибек хандар, а также от улицы Керей Жанибек хандар на участке от улицы Сауран до проспекта Кабанбай батыра.

В связи с этим с 8 по 11 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках», - сообщили в пресс-службе управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

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