Участок улицы Кенесары временно закроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения работы по среднему ремонту дорожного полотна ведутся по ул. Кенесары от ул. М.Габдуллина до пр.Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

В связи с этим с 5 по 6 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.