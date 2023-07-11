Участок улицы Кенесары перекроют на ремонт в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонт дорожного полотна по улице Кенесары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с проведением среднего ремонта с 14 по 16 июля полностью перекроют движение для автотранспортных средств на участке улицы Кенесары от ул. А.Янушкевича до ул. Е.Брусиловского.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.