Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Участок улицы Кенесары перекроют на ремонт в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Июля 2023, 00:51
Участок улицы Кенесары перекроют на ремонт в столице Фото: gov.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонт дорожного полотна по улице Кенесары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с проведением среднего ремонта с 14 по 16 июля полностью перекроют движение для автотранспортных средств на участке улицы Кенесары от ул. А.Янушкевича до ул. Е.Брусиловского.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Астана   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно