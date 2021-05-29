Участок улицы Карасай батыра временно перекрыт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начало работы по текущему ремонту дорожного полотна ул. Карасай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с ремонтными работами с 29 по 31 мая текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Биржан Сал до ул. К. Байсеитовой.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.