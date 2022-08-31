Участок улицы Исатай батыра перекрыт на ремонт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города проводит работы по дорожному полотну по улице Исатай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Исатай батыра от улицы Байзак датка до шоссе Коргалжын», - говорится в сообщении транспортного управления.