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    14:30, 31 Август 2022 | GMT +6

    Участок улицы Исатай батыра перекрыт на ремонт в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города проводит работы по дорожному полотну по улице Исатай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «В связи с проведением дорожно-ремонтных работ 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Исатай батыра от улицы Байзак датка до шоссе Коргалжын», - говорится в сообщении транспортного управления.


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