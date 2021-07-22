Участок улицы Иманова временно перекрыт в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Иманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 23 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Иманова от моста «Ақбұлақ» до ул. А. Жубанова.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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