+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участок улицы Иманова временно перекрыт в Нур-Султане

22 Июля 2021 11:32
Поделиться:
Участок улицы Иманова временно перекрыт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Иманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
Как в столице планируют отметить 30-летие Независимости Казахстана Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19

В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 23 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Иманова от моста «Ақбұлақ» до ул. А. Жубанова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
Как в столице планируют отметить 30-летие Независимости Казахстана
Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
Популярное
1 Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
2 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
3 О планах по улучшению эпидситуации рассказал Алтай Кульгинов
4 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
5 Какие конкурсы и концерты пройдут в ближайшее время в Нур-Султане
Читайте также
Как в столице планируют отметить 30-летие Независимости Казахстана
Мужчина погиб при столкновении автомобилей в Актау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив