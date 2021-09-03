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Участок улицы Гоголя полностью перекроют в Нур-Султане

3 Сентября 2021 18:06
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Участок улицы Гоголя полностью перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ремонтные работы дорожного полотна по улице Н. Гоголя планируют начать в ближайшее время в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения планирует начать работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Н. Гоголя.

В связи с проведением ремонтных работ по улице Гоголя 5 сентября с 08:00 до 6 сентября 06:00 текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Игiлiк до улицы Жанажол.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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