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    15:31, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Участок улицы Гейдара Алиева временно перекроют в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами с 19 по 25 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Гейдара Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Гейдара Алиева.

    Как сообщилив акимате, в связи с ремонтными работами с 19 по 25 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул.Гейдара Алиева от ул. Аскара Тоқпанова до ул. Белжайлау.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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