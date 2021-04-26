Участок улицы Бокейхана перекроют на несколько месяцев в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение по улице Алихана Бокейхана на участке от улице 23 (АЗС Helios) до улицы Бухар жырау будет полностью перекрыто для автотранспортных средств с 29 апреля по 1 августа текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На указанном участке будет начата реализация проекта строительства улицы Бокейхана. В рамках проекта будут обустроены инженерные сети, асфальтировано дорожное полотно и благоустроена прилегающая территория.

«Для жителей близлежащих участков предусмотрены альтернативные маршруты для проезда к местам проживания. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного ведомства.