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    14:19, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Участок улицы Бокейхана перекроют на несколько месяцев в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение по улице Алихана Бокейхана на участке от улице 23 (АЗС Helios) до улицы Бухар жырау будет полностью перекрыто для автотранспортных средств с 29 апреля по 1 августа текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    На указанном участке будет начата реализация проекта строительства улицы Бокейхана. В рамках проекта будут обустроены инженерные сети, асфальтировано дорожное полотно и благоустроена прилегающая территория.
    «Для жителей близлежащих участков предусмотрены альтернативные маршруты для проезда к местам проживания. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного ведомства.


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    Дороги Транспорт Астана
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