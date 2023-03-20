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Участок улицы Бейсековой в Астане перекроют для транспорта

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 22:44
Участок улицы Бейсековой в Астане перекроют для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дорогу перекроют из-за строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

С 25 марта полностью перекроют движение для транспорта по улице Ш. Бейсековой (со стороны улицы Сейфуллина и со стороны рынка «Салем») на пересечении с проспектом Н. Тлендиева.

«Данная мера необходима из-за строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой.

В ближайшее время начнутся работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода», - сообщили в пресс-службе акимата города.


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