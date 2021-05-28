Участок улицы Бараева временно перекрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 28 мая по 1 июня текущего года в Нур-Султане будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Бараева на участке от ул. Ш. Валиханова до моста Караоткель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Столичным Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна ул. А. Бараева.

В связи с ремонтными работами с 28 мая по 1 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул.Бараева на участке от ул. Ш. Валиханова до моста Караоткель.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.