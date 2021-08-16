+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участок улицы Айманова перекрыли в столице

16 Августа 2021 12:30
Поделиться:
Участок улицы Айманова перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Ш. Айманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone» Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено Два участка улицы Туран перекрыли в столице

Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи, с 16 по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Ш. Айманова на участке от ул. С. Сейфуллина до ул. Ж. Омарова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone»
Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено
Два участка улицы Туран перекрыли в столице
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
5 Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
6 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Читайте также
Китайскую вакцину Sinopharm доставили в Нур-Султан
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив