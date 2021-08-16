Участок улицы Айманова перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Ш. Айманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи, с 16 по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Ш. Айманова на участке от ул. С. Сейфуллина до ул. Ж. Омарова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.