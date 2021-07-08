Участок улицы Ауэзова в Нур-Султане временно перекрыли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начало работы по обустройству приподнятого пешеходного перехода на пересечении улицы М. Ауэзова и Ж.Омарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с обустройством приподнятого пешеходного перехода с 8 по 9 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Ауэзова от проспекта Абая до улицы С. Сейфуллина.

Кроме того, с 9 по 20 июля на данном участке будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.