Участок улицы Ардагерлер перекрыли в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города по улице Ардагерлер на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.

В связи с этим с 5 по 15 апреля текущего года будет перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.