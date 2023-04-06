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Участок улицы Ардагерлер перекрыли в столице

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 11:29
Участок улицы Ардагерлер перекрыли в столице Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города по улице Ардагерлер на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.

В связи с этим с 5 по 15 апреля текущего года будет перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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