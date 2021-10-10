Участок улицы Арай временно перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП города начала работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Арай. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

«С 10 по 11 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Космонавтов до улицы Эскадрильи Нормандия-Неман. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», - говорится в сообщении.

В акимате принесли горожанам извинения за доставленные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.