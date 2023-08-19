Участок улицы Арай перекрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Арай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.



В связи с проведением ремонта с 19 по 21 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Жауказын до ул. Космонавтов.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.