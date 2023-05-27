Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Участок улицы Алии Молдагуловой в столице перекроют на ремонт

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 11:54
Участок улицы Алии Молдагуловой в столице перекроют на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по улице Молдагуловой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Ремонт начат по улице Алии Молдагуловой от улицы Бекетай до улицы Г. Потанина.
В связи с этим с 27 мая по 1 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


Астана   Транспорт   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды