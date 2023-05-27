Участок улицы Алии Молдагуловой в столице перекроют на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по улице Молдагуловой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Ремонт начат по улице Алии Молдагуловой от улицы Бекетай до улицы Г. Потанина.

В связи с этим с 27 мая по 1 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.