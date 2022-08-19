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Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
19 Августа 2022 18:10

Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о начале среднего ремонта дорожного полотна по улице Акмешит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

«Ремонтные работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан. Так, с 19 по 22 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Акмешит от улицы Достык до улицы Сыганак», - говорится в сообщении.


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