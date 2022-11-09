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Участок трассы в Карагандинской области открыли для движения

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 08:30
Участок трассы в Карагандинской области открыли для движения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Участок от поселка Ботакара до города Каркаралинск, где ранее было введено ограничение для движения из-за непогоды, открыли для движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Как сообщалось ранее, 8 ноября с 22.00 ч. в связи с гололедом и резким понижением температуры воздуха в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 66-217 — участок от поселка Ботакара до города Каркаралинск.

Дорожники ведут активные работы по устранению гололеда на проезжей части. Ситуация на дороге находится на контроле Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».


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