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Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО

19 Ноября 2021 09:22
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Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ранее закрытый из-за непогоды участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск - от границы Алматинской области до города Аягоз - открыт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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«По информации областного филиала ТОО «Казахавтодор», 19 ноября с 07:30 открыто движение на участке автомобильной республиканского значения: «Алматы-Усть-Каменогорск» (615-768 км, гр.Алматинской области-г.Аягоз) для всех видов автотранспорта», - сообщает пресс-служба ДЧС в Instagram.

Ранее движение на этом участке было закрыто с 22:30 18 ноября.

Между тем, синоптики предупредили о снижении 18-19 ноября температуры воздуха до 25 градусов мороза и метелях на востоке страны.

Как отмечают в ДЧС, по информации ВК филиала «Казгидромет», 19 ноября на западе, юге, северо-востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. В городах Усть-Каменогорск и Семей ожидается метель.

Населению необходимо соблюдать меры предосторожности. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах.
Нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами, возле стен домов, а также стоять под линиями электропередач.
Не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.
Информацию о штормовых предупреждениях, сосоянии автодорог можно узнать из мобильного приложения «Дармен». При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «112».
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#Восточно-Казахстанская область   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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