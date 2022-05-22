21:41
22 Мая 2022 20:18
Участок трассы Алматы-Оскемен размыло из-за обильных осадков
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Из-за обильных осадков в виде дождя смыло трубчатый переход автодороги Алматы-Оскемен, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«22 мая текущего 2022 года в 16:45 часов на 395 км автомобильной дороги республиканского значения Алматы-Оскемен (поворот села Енбек) из-за обильных осадков в виде дождя смыло трубчатый переход автодороги. Начаты восстановительные работы. На месте работают сотрудники Алматинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол», задействовано 4 единицы спецтехники. Организовано круглосуточное патрулирование», - прокомментировали в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».
На данном участке введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.
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