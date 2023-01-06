Участок трассы Алматы - Хоргос открыли для транспорта

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Участок трассы Алматы – Шелек - Хоргос, который был закрыт из-за сильной метели, открыли для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщениям Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 6 января с 08:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы – Шелек - Хоргос» (136-243 км) для всех видов автотранспорта.

Также движение открыто на участке автодороги областного значения: «Конаев-Баканас-Карой» (0-40 км), «Шенгельды-Сарыбулак» (0-24 км).

Ранее сообщалось, что в Костанайской области из-за ухудшения погоды закрыли трассу.



