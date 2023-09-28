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    15:09, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участок трассы Астана-Караганда временно перекрыт

    Участок трассы Астана-Караганда временно перекрыт
    Фото: gov.kz.

    По согласованию с управлением административной полиции столичного департамента полиции в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется ремонт дорожного полотна по трассе Астана-Караганда, а также на пересечении проспектов Кошкарбаева и Тауелсиздик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    В связи с проведением ремонтных работ с 28 сентября по 3 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке трассы Астана – Караганда от переулка Кобда до ул. Армандастар.

    Кроме того, из-за среднего ремонта дороги с 30 сентября по 1 октября частично перекроют движение на перекрестке пр. Р.Кошкарбаева – пр.Тауелсиздик.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана
    Автор
    Гульмира Байзакова
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