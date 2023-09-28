Участок трассы Астана-Караганда временно перекрыт

По согласованию с управлением административной полиции столичного департамента полиции в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется ремонт дорожного полотна по трассе Астана-Караганда, а также на пересечении проспектов Кошкарбаева и Тауелсиздик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В связи с проведением ремонтных работ с 28 сентября по 3 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке трассы Астана – Караганда от переулка Кобда до ул. Армандастар.

Кроме того, из-за среднего ремонта дороги с 30 сентября по 1 октября частично перекроют движение на перекрестке пр. Р.Кошкарбаева – пр.Тауелсиздик.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.