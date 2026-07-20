Участок трассы Алматы — Бишкек расширят до восьми полос

Сегодня, 20 июля, АО «НК «ҚазАвтоЖол» официально дало старт реализации проекта капитального ремонта и расширения участка автомобильной дороги международного значения «Алматы – Бишкек» км 19 – 27 в Карасайском районе Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

Проект реализуется во исполнение поручения Главы государства по развитию современной транспортной инфраструктуры страны и направлен на модернизацию одного из самых загруженных транспортных коридоров Казахстана, по которому ежедневно проходит свыше 70 тысяч автомобилей.

Его реализация позволит значительно увеличить пропускную способность въезда и выезда из Алматы, повысить безопасность дорожного движения и создать комфортные условия для жителей пригородных населенных пунктов, гостей мегаполиса и транзитного транспорта.

В торжественной церемонии приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов, руководство дорожной отрасли, подрядных организаций и общественности.

Председатель правления АО «НК „ҚазАвтоЖол“ Дархан Иманашев отметил, что проект имеет стратегическое значение для крупнейшей городской агломерации страны.

— Во исполнение поручения Главы государства мы приступили к реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов для Алматинской агломерации — капитальному ремонту и расширению участка автомобильной дороги Алматы — Бишкек. Это главные транспортные ворота Алматы, где ежедневно фиксируется одна из самых высоких интенсивностей движения в Казахстане. Реализация проекта позволит существенно увеличить пропускную способность дороги, повысить безопасность движения и обеспечить комфорт для сотен тысяч автомобилистов. Это инвестиция в развитие транспортной инфраструктуры, экономики региона и повышение качества жизни наших граждан, — подчеркнул Дархан Иманашев.

Фото: КазАвтоЖол

В настоящее время существующая четырехполосная дорога уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой, что приводит к регулярным заторам, снижению средней скорости движения и повышению риска дорожно-транспортных происшествий. Проектом предусмотрено расширение автомобильной дороги с четырех до восьми полос движения, что позволит привести участок к параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения.

В рамках капитального ремонта будут построены:

две современные транспортные развязки по типу «Подкова»;

девять надземных пешеходных переходов;

тротуары вдоль всего участка;

система наружного освещения;

новое дорожное покрытие капитального типа.

Кроме того, проект предусматривает перенос инженерных коммуникаций, включая газопроводы, водопроводные сети, линии электроснабжения и волоконно-оптические линии связи. После завершения работ значительно сократится время поездки между Алматы и пригородными населенными пунктами, увеличится пропускная способность одного из ключевых въездов в мегаполис, снизится транспортная нагрузка, повысится уровень безопасности дорожного движения и будут созданы более комфортные условия для движения местного и транзитного транспорта.