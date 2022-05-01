Участок столичной улицы временно перекроют в связи с ремонтом дороги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна на улице Шакена Айманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 8 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шакена Айманова от проспекта Богенбай батыра до улицы Ыкыласа Дукенулы.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.





Фото: Акимат города Нур-Султан