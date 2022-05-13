13 Мая 2022 23:35

Участок столичной улицы перекроют на месяц из-за ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работы по среднему ремонту дорожного полотна начаты по улице Ахмета Жубанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ремонтные работы проводятся столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города. С 13 мая по 13 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Жубанова, на участке от Жанибека Тархана до улицы Кенесары.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.