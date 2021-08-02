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    10:19, 02 Август 2021 | GMT +6

    Участок столичной улицы Иманова перекрыт из-за ремонта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане начат средний ремонт дорожного полотна на улице Иманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В связи с ремонтными работами со 2 по 4 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улице Иманова от улицы Сембинова до улицы Валиханова.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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