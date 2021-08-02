Участок столичной улицы Иманова перекрыт из-за ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане начат средний ремонт дорожного полотна на улице Иманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с ремонтными работами со 2 по 4 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улице Иманова от улицы Сембинова до улицы Валиханова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.