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    13:55, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Участок столичной улицы Бараева будет закрыт на ремонт до 20 августа

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    НУР-СУЛТАН - Ремонт дороги по улице Бараева продлен с 14 июля по 20 августа. Об этом сообщает сайт городского акимата со ссылкой на управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

    «На данном отрезке будут проводиться работы по строительству магистрального коллектора ливневой канализации. На пересечении улицы Бараева и улицы Иманбаевой будет перекрыто движение транспорта. Для удобства водителей движение транспортных средств организуется для объезда закрытого участка по временной схеме с установкой соответствующих дорожных знаков», - говорится в сообщении.

    Департамент полиции Нур-Султана рекомендует автомобилистам заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавать заторов на дорогах города, более внимательно относиться к участкам дорог, на которых ведутся или не завершены ремонтные работы, и руководствоваться дорожными знаками, установленными по временной схеме.

    Скорость въезда на этот участок ограничена до 40 км/ч.


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