Участок столичного проспекта Кабанбай батыра временно перекроют из-за ремонта дороги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупредило о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжынского шоссе до ул. Сарайшык.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать попадания в заторы на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились в ведомстве.