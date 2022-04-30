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    20:11, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Участок столичного проспекта Кабанбай батыра временно перекроют из-за ремонта дороги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупредило о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    С 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжынского шоссе до ул. Сарайшык.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать попадания в заторы на дорогах города.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились в ведомстве.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Астана Общество
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