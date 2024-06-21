Участок шоссе Ондирис закроют на день в Астане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по установке автоматизированной системе измерения грузовых автотранспортов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В этой связи с 06:00 до 23:50 23 июня текущего года участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.