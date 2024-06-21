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    17:14, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок шоссе Ондирис закроют на день в Астане

    Участок шоссе Ондирис закроют на день в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по установке автоматизированной системе измерения грузовых автотранспортов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В этой связи с 06:00 до 23:50 23 июня текущего года участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана ЖКХ Закрытие дорог Перекрытие улиц
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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