Участок шоссе Коргалжын закрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по шоссе Коргалжын от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

В связи с этим с 15 по 18 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.



