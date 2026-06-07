Участок шоссе Коргалжын в Астане частично перекроют из-за ремонта

В Астане 7 июня частично ограничат движение на участке шоссе Коргалжын от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», на данном участке будут проводиться работы по текущему ремонту дорожного полотна. Ремонт выполняется в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации.

В связи с проведением работ движение транспорта будет частично перекрыто. При этом проезд организуют по одной из сторон дороги в обоих направлениях.

В управлении призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения, чтобы избежать заторов.

Водителей также попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожно-ремонтных работ.