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Участок республиканской трассы закрыли в Жамбылской области

13 Февраля 2023, 11:34
Участок республиканской трассы закрыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участке трассы «Алматы-Ташкент-Термез», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен-с.Благовещенко.


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