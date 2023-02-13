Участок республиканской трассы закрыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участке трассы «Алматы-Ташкент-Термез», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен-с.Благовещенко.