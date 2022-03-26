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    15:28, 26 Март 2022 | GMT +6

    Участок республиканской трассы закрыли в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О временном закрытии для движения дороги Костанай - Державинск из-за ухудшения погодных условий сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

    «26 марта с 13.30 из-за ухудшения погодных условий (в связи с закрытием со стороны Костанайской области) закрыто движение на участках автодороги республиканского значения

    «Жезказган-Петропавловск» (377-440 км граница Костанайской обл.- г. Державинск)», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧC в Instagram.





    Теги:
    Дороги Погода Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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