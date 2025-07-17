РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:57, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Участок республиканской трассы закрыли на месяц в Карагандинской области

    В связи с этим движение автотранспорта на этой дороге будет ограничено, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    С 16 июля по 16 августа на участке автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 967-993 и 999-1003 будут проводиться работы по среднему ремонту. 

    — Для водителей предусмотрен объездной маршрут. Рекомендуем заранее планировать поездки и учитывать эту информацию при выборе маршрута, — сообщили в компании «КазАвтоЖол».

    трассу закрыли
    Фото: КазАвтоЖол

     

    Теги:
    КазАвтоЖол Карагандинская область Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают