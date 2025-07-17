Участок республиканской трассы закрыли на месяц в Карагандинской области

С 16 июля по 16 августа на участке автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 967-993 и 999-1003 будут проводиться работы по среднему ремонту.

— Для водителей предусмотрен объездной маршрут. Рекомендуем заранее планировать поездки и учитывать эту информацию при выборе маршрута, — сообщили в компании «КазАвтоЖол».