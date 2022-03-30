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    22:14, 29 Март 2022 | GMT +6

    Участок республиканской дороги закрыли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли участок республиканской автодороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 19.40 часов в связи с закрытием автомобильных дорог республиканского значения в Акмолинской области из-за гололеда, дождя со снегом, перепада температуры закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» (от границы Акмолинской области до села Дружба) для всех видов автотранспорта.

    Ранее синоптики предупредили, что в период с 30 марта по 1 апреля ожидается повышение температуры воздуха и смешанные осадки. В бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Транспорт
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