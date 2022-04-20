Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Участок республиканской дороги закрыли в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
20 Апреля 2022, 18:20
Участок республиканской дороги закрыли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Движение для всех видов автотранспорта закрыли на участке автодороги республиканского значения «Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

«В связи с ухудшением погодных условий, а именно отсутствием видимости из-за пыльной бури, 20 апреля с 13:40 закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау» (643-705 км). Движение закрыто для всех видов автотранспортных средств», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

По данным ДЧС, днем 20 апреля на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. На западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Актау днем 20 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. Порывы ветра - 15-18 м/с.

Спасатели не рекомендуют в ветреные дни выходить в море на маломерных судах, а также отправляться в дальние поездки.

Напомним, на прошлой неделе пыльная буря уже накрывала Мангистаускую область.

Мангистауская область   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане