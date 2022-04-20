Участок республиканской дороги закрыли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Движение для всех видов автотранспорта закрыли на участке автодороги республиканского значения «Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

«В связи с ухудшением погодных условий, а именно отсутствием видимости из-за пыльной бури, 20 апреля с 13:40 закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау» (643-705 км). Движение закрыто для всех видов автотранспортных средств», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

По данным ДЧС, днем 20 апреля на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. На западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Актау днем 20 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. Порывы ветра - 15-18 м/с.

Спасатели не рекомендуют в ветреные дни выходить в море на маломерных судах, а также отправляться в дальние поездки.

Напомним, на прошлой неделе пыльная буря уже накрывала Мангистаускую область.