Участок развязки на одной из столичных улиц временно перекроют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения продолжает работы по уширению проезжей части проспекта Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В рамках уширения проезжей части проспекту Аль-Фараби на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспекта Р. Қошқарбаева и проспекта Аль-Фараби до улицы Иманак (ЖМ Железнодорожный), будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей. В этой связи с 25 по 28 октября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на указанном участке.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.