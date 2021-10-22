РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:43, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Участок развязки на одной из столичных улиц временно перекроют

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения продолжает работы по уширению проезжей части проспекта Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В рамках уширения проезжей части проспекту Аль-Фараби на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспекта Р. Қошқарбаева и проспекта Аль-Фараби до улицы Иманак (ЖМ Железнодорожный), будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей. В этой связи с 25 по 28 октября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на указанном участке.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!