Участок проспекта Туран закрыли на ремонт

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Туран, передает агентство Kazinform.

Ремонтные работы затронут участок от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз.

Движение перекрыто частично с 20:00 часов 5 июля по 15 июля текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от аэропорта в сторону города).



Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.