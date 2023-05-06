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Участок проспекта Туран временно перекроют на ремонт в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Мая 2023, 22:34
Участок проспекта Туран временно перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует проведение среднего ремонта по проспекту Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ по проспекту Туран с 6 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Бухар Жырау до ул. Орынбор (местный проезд в обе стороны). В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП города Астаны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.


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