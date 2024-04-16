Участок проспекта Туран перекроют в Астане

В Астане в связи с проведением дорожных работ будет частично перекрыт участок проспекта Туран, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу горакимата.

- В текущем году планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз (в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык). Работы будут проводиться поэтапно с поквартальным перекрытием участков, - сообщили в акимате.

С 19 по 24 апреля работы будут проводиться на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Орынбор. В этой связи будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от города в сторону аэропорта).

В период проведения ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутов городского общественного транспорта. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте ТОО «City Transportation Systems» cts.gov.kz.